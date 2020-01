Coronavirus, Giulietto Chiesa: «Non si può escludere collegamento con scenario di guerra» (Di venerdì 31 gennaio 2020) «Non si può escludere un collegamento tra questo virus ed il futuro della guerra. Xi Jinping deve capire se si tratti di un’operazione militare. Voluta da chi? Non lo so e non posso fare ipotesi. Una cosa è certa e cioè che per gli Stati Uniti Russia e Cina sono dei nemici». Sono parole difficili da digerire e tanto meno da ignorare quelle di Giulietto Chiesa, già storico corrispondente Rai da Mosca, giornalista e scrittore profondo conoscitore della Russia. Intervenendo a Radio Cusano Campus, Giulietto Chiesa ha affrontato la vicenda Coronavirus immergendola nello scenario del latente conflitto globale tra Stati Uniti da una parte e Russia e Cina dall’altra. «Il presidente Xi Jinping non dirà che è stato un attacco» Per Giulietto Chiesa la diffusione del Coronavirus potrebbe essere un atto di guerra di Washington contro Pechino. «Secondo il Pentagono – afferma Chiesa ... urbanpost

Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Russia – Cina, frontiere chiuse per Coronavirus. Giulietto Chiesa: “Ma negli ultimi 5 anni…” - news_confusenet : Russia – Cina, frontiere chiuse per Coronavirus. Giulietto Chiesa: “Ma negli ultimi 5 anni…” - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: 'Il #Coronavirus è già dentro?'. Giulietto Chiesa e il tragico errore russo: adesso è tardi #Cina #Russia - https://t… -