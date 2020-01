Barbara Alberti furiosa al GF Vip: “Questi nascondono le cose, ma che c…” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Barbara Alberti si diverte al GF Vip, ma vive anche dei momenti in cui reputa intollerabili gli atteggiamenti di alcuni inquilini della casa. Le piacciono i compagni di avventura, ci mancherebbe, ma essendo una donna di esperienza e di infinita saggezza, capita che alcune cose la rendano nervosa. “Questi non fanno un cavolo” Vola qualche imprecazione mentre si prepara il pranzo nella casa più spiata di Italia. Barbara Alberti si è infatti innervosita per non aver trovato delle padelle e degli altri oggetti che, a suo dire, vengono nascosti e sistemati male. “Miseria po**a! Nessuno lava i piatti sporchi. Le posate sono sparite?!” dichiara con un la vena polemica. “Qua nascondono le cose, io non trovo più niente!” L'articolo Barbara Alberti furiosa al GF Vip: “Questi nascondono le cose, ma che c…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

