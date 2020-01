Amazon Ring, il videocitofono smart traccia gli utenti tramite l’app per Android? (Di venerdì 31 gennaio 2020) La versione per sistemi operativi Android dell’app Ring che serve per interfacciarsi con i videocitofoni smart omonimi di Amazon, spierebbe i propri utenti. Questo almeno è quanto emerge da uno studio condotto dalla Electronic Frontier Foundation, un’associazione non profit di avvocati e attivisti che si occupa di diritti digitali. Stando ai dati riportati dalla EFF l’app Ring sarebbe piena di tracker che inviano informazioni sensibili tra cui nomi, indirizzi IP, operatori di rete mobile, identificatori univoci e informazioni raccolte dai sensori dello smartphone, a quattro società di analisi e marketing: Facebook, Branch, MixPanel e AppsFlyer. In particolare, secondo la EFF, l’app comunicherebbe i dati a Facebook tramite l’API Graph, “lo strumento principale per ottenere i dati dentro e fuori dalla piattaforma di Facebook” e utilizzata dalle ... ilfattoquotidiano

