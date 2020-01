A Quiet Place 2 – Trailer e Featurette per il Super Bowl (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con grande sorpresa possiamo vedere dal Trailer di A Quiet Place 2 che John Krasinski riappare nel sequel del fortunato horror visto la prima volta nel 2018. Krasinski ha recitato accanto a Emily Blunt sua moglie nella vita reale. In A Quiet Place vestono i panni di Evelyn e Lee genitori di due ragazzi, in lotta continua contro i mostri mutanti con il Super udito che ora dominano la terra in cerca di prede rumorose da uccidere. Da qui la necessità di non emettere rumori, anche i più impercettibili potrebbero portarti a morte certa. Lee ha sacrificato la propria vita alla fine del film per salvare la sua famiglia, incluso il neonato nato in una scena particolarmente carica di tensione. Come si è visto nel nuovo spot del Super Bowl, Lee fa ancora la sua apparizione in A Quiet Place 2 attraverso flashback che ci riportano al giorno in cui le creature arrivarono per la prima volta in città. ... nerdgate

