Truffa, chiuse indagini su 23 persone: anche ex ad Ubs e manager citato in inchieste sulla Lega (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il pm di Milano Bruna Albertini ha chiuso le indagini su una maxi Truffa finanziaria ai danni di moltissimi risparmiatori. Nel registro degli indagati ci sono i nomi di 23 persone, compreso quello Fabio Innocenzi, l’ex a.d pro tempore di Ubs Spa ed ex consigliere delegato di Ubs Europe. Attualmente è commissario di Carige, almeno fino domani quando l’assemblea nominerà il nuovo consiglio d’amministrazione. Tra le persone indagate c’è anche Angelo Lazzari, il manager bergamasco già coinvolto nel caso dei 49 milioni di fondi pubblici della Lega, oggetto di una Truffa ai danni dello Stato. Come risulta dall’avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Gdf sono inoltre indagate come persone giuridiche, come la Sofia Sgr e Ubs Europe. Lazzari, nato a Sarnico (in provincia Bergamo) nel 1968, è stato al centro pure di una rogatoria del pm di Genova che indagano sui ... ilfattoquotidiano

