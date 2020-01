Spiare il coniuge anche in caso di adulterio è reato: i dettagli (Di giovedì 30 gennaio 2020) Spiare il coniuge anche in caso di adulterio è reato: la violazione della privacy del proprio partner si configura come illecito penalmente rilevante. Spiare il proprio coniuge, anche in caso di adulterio, rappresenta un reato. Lo riferisce il portale ‘studiocataldi.it’, secondo cui la violazione della privacy del proprio partner si configurerebbe infatti come illecito penalmente … L'articolo Spiare il coniuge anche in caso di adulterio è reato: i dettagli proviene da www.inews24.it. inews24

