Pedullà: il Napoli invita Younes a decidere (in fretta), Samp o Torino (Di giovedì 30 gennaio 2020) Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, il Napoli avrebbe imposto un ultimatum a Younes. Il tedesco è chiamato a scegliere tra Sampdria e Torino. E a farlo in fretta. L’accordo con i blucerchiati è già stato raggiunto da giorni. Proprio oggi, invece, si è fatto di nuovo avanti il club granata. Il Napoli ha passato la palla al calciatore, che però deve fare in fretta. Queste le parole di Pedullà: “Amin Younes non rientra nei piani del Napoli. E il club azzurro ha chiesto all’esterno, anche nelle ultimissime ore, di scegliere tra Samp e Torino. Con il club blucerchiato c’è l’accordo da giorni, all’ora di pranzo ci ha riprovato con forza il Toro. Palla a Younes e alle sue riflessioni, c’è poco tempo”. L'articolo Pedullà: il Napoli invita Younes a decidere (in fretta), Samp o Torino ilNapolista. ilnapolista

napolista : Pedullà: il Napoli invita Younes a decidere (in fretta), Samp o Torino Il tedesco non rientra nei piani del club az… - Spazio_Napoli : - Torrenapoli1 : RT @napolista: Pedullà: #Fiorentina-#Amrabat, prima di pranzo la firma I viola hanno vinto la sfida con il #Napoli per il centrocampista d… -