Nintendo afferma che la produzione di Switch in Cina è stata influenzata dall'epidemia di Coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Questa mattina Nintendo ha tenuto una nuova riunione degli azionisti per fare il punto della situazione. Secondo gli ultimi dati finanziari, Nintendo Switch ha venduto 52,48 milioni di unità, mentre per il versante software è Pokémon Spada e Scudo ad aver venduto 16,6 milioni di copie dalla sua uscita.Cifre più che ottimistiche se si pensa che la console ibrida è sul mercato da quasi tre anni: eppure le notizie condivise tramite la riunione non sono tutte positive. Il CEO di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha svelato che la produzione di Nintendo Switch in Cina sarebbe influenzata purtroppo dall'epidemia di Coronavirus che sta continuando a mietere vittime.Secondo quanto riferito, il coronavirus ha causato almeno 170 vittime e ne ha contagiate più di 7000 dallo scoppio a Wuhan, in Cina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si riunisce oggi per decidere se dichiarare l'epidemia di ... eurogamer

Eurogamer_it : La produzione di #NintendoSwitch è stata influenzata dal #coronavirus afferma il CEO. - infoitscienza : No, Nintendo non deve offrire i rimborsi per i pre-order su eShop, afferma tribunale tedesco -