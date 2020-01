M5S: Zingaretti, ‘cercare accordi in tutte le Regioni’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Con i Cinquestelle siamo alleati, perchè governiamo insieme, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Io non mi vergogno affatto se i risultati sono buoni. Ogni Regione deciderà per sè, in piena autonomia i territori decidono e vediamo se Regione per Regione si possono costruire progetti per unire un campo largo di forze e garantire in quelle Regioni su progetti di governo il buon governo del territorio”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di ‘Agorà su Raitre.“Credo che bisogna provarci, credo -ha aggiunto-che questo tentativo di costruire progetti comuni vada fatta ovunque. Se ci sono le condizioni bene, se non ci sono nessun dramma, però allarghiamo il campo”. L'articolo M5S: Zingaretti, ‘cercare accordi in tutte le Regioni’ CalcioWeb. calcioweb.eu

