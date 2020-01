Kobe Bryant, a Napoli un campetto da basket dedicato alla star Nba e una giornata in sua memoria (Di giovedì 30 gennaio 2020) Domenica 2 febbraio, a Napoli, ci sarà un Memorial Day dedicato a Kobe Bryant, stella del basket Nba, deceduto lo scorso 26 gennaio, a 41 anni. Per l'occasione, precisamente all'Arenella, quartiere collinare di Napoli, sarà dedicato un campetto da basket - dove è già stato dipinto un murales in suo onore - alla memoria di una delle più grandi leggende dello sport. fanpage

