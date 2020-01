Kobe Bryant, a Napoli Jorit dedica un murales alla stella dell’NBA (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le manifestazioni di affetto per Kobe Bryant non si fermano: a Napoli lo street artist Jorit gli dedica un murales nella zona collinare della città. Il volto di Kobe Bryant campeggia da oggi sul murales disegnato da Jorit in una strada di Napoli, con il quale la città di Diego Armando Maradona rende omaggio al grande campione dell'NBA. Napule è mill culur, come cantava Pino Daniele, e dimostra di non vivere solo di calcio. Il basket qui ha radici antiche ed è uno degli sport più amati in città, dove da domenica si piange la morte improvvisa di Kobe Bryant, scomparso con la figlia tredicenne Gianna dopo che l'elicottero su cui stavano viaggiando con altre persone è precipitato. Kobe Bryant: Ellen Pompeo attacca TMZ per ... movieplayer

