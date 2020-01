Incredibile: va a letto con lei, ma non sa che il padre… (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una storia sconvolgente che arriva dal Regno Unito. A raccontarla è stato proprio uno dei protagonisti in una lettera anonima a una psicologa. “Sono stato a letto con tuo padre” Sembra Incredibile, ma è quello che è successo a un ragazzo inglese. Per anni è stato sia con uomini sia con donne, fino a quando non ha incontrato la ragazza dei sogni e ha deciso di condividere con lei la sua vita. Andava tutto a gonfie vele, fino a quando una sera viene invitato a cena dalla famiglia della sua fidanzata per conoscere l’intera famiglia. Ed ecco lo choc! Quando gli viene presentato il padre il ragazzo si sente male: pochi anni prima era stato a letto con lui. Anche il suocero ricorda quell’avventura e quando restano soli gli intima di lasciare la figlia. Ora il ragazzo è a un bivio e non sa cosa fare. La psicologa consiglia di lasciare la fidanzata per evitare di ... velvetgossip

