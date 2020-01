Inchiesta fondazione Open, indagato Carrai. Il Riesame rigetta il ricorso (Di venerdì 31 gennaio 2020) Inchiesta fondazione Open, perquisizioni in diverse città italiano. L’ex cassaforte renziana nel mirino della magistratura. FIRENZE – Importanti novità per quanto riguarda l’Inchiesta sulla fondazione Open. Nella mattinata di martedì 26 novembre 2019 sono state effettuate diverse perquisizioni in 11 città italiane per raccogliere i documenti necessari all’indagine. Nel mirino della Procura alcune aziende che negli anni hanno finanziato l’ex cassaforte renziana. Nel registro degli indagati c’è anche Marco Carrai, amico di Renzi e membro del Cda di fondazione Open. Il Riesame qualche mese dopo ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali per il dissequestro degli oggetti. Le accuse L’Inchiesta tra i principali indagati vede il presidente Alberto Bianchi, accusato di influenze illecite. Ma indiscrezioni, non confermate dalla ... newsmondo

Natalin88604820 : #Inchiesta fondazione #Open , il riesame: 'Usata come articolazione di partito' - - romi_andrio : RT @repubblica: Inchiesta fondazione Open, il riesame: 'Usata come articolazione di partito' - RRmpinero : RT @repubblica: Inchiesta fondazione Open, il riesame: 'Usata come articolazione di partito' -