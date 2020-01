Il sistema di crittografia di Android è più sicuro di quello di iPhone (Di giovedì 30 gennaio 2020) Pare che le autorità statunitensi abbiano trovato il modo di bypassare il sistema di crittografia adottato da Apple ma non quello di Android L'articolo Il sistema di crittografia di Android è più sicuro di quello di iPhone proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

LukeScuba : RT @sonoclaudio: #Apple ha fermato i #backup #iCloud con #crittografia end-to-end. Questo non significa che Apple stia aprendo una 'porta d… - AppleNews_it : RT @sonoclaudio: #Apple ha fermato i #backup #iCloud con #crittografia end-to-end. Questo non significa che Apple stia aprendo una 'porta d… - sonoclaudio : #Apple ha fermato i #backup #iCloud con #crittografia end-to-end. Questo non significa che Apple stia aprendo una '… -