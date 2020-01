Golf, Graeme McDowell e Gavin Green partono col piede giusto nel Saudi International 2020. Un ottimo Francesco Laporta è 14° (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il nordirlandese Graeme McDowell, grazie ad un super finale di round, ha raggiunto il malese Gavin Green in testa alla leaderboard dopo la prima incerta giornata del Saudi International 2020 di Golf. Ad Al Murooj (nord di Gedda, Arabia Saudita) le prime ore di gioco sul percorso par 70 del Royal Greens Golf & Country Club si sono giocate con vento molto piatto e debole che hanno permesso ai partenti della mattina di registrare mediamente degli ottimi score. In questa finestra Green è stato il più bravo ad approfittare delle condizioni favorevoli scendendo fino al -6, mentre le folate di vento cominciavano a farsi più intense e rendevano decisamente più complicato il compito per tutti coloro chiamati a scendere in campo nel pomeriggio. L’ex campione US Open nordirlandese è emerso in questo complicato contesto e ha sfruttato tutta la sua esperienza da giocatore molto abituato ... oasport

