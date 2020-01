Eurispes: 15,6% di italiani nega Shoah, nel 2004 erano il 2,7% (Di giovedì 30 gennaio 2020) Secondo il "Rapporto Italia 2020" dell’Eurispes, è in forte aumento il numero degli italiani secondo i quali la Shoah non sia mai avvenuta. Il 15,6% del campione intervista nega lo sterminio degli ebrei, mentre nel 2004 la percentuale era del 2,7%. In aumento anche coloro i quali tendono a sminuire la portata dell’olocausto, che passano dall’11,1% al 16,1%. E non è tutto, il 19,8% ritiene che Benito Mussolini "sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio".Un rapporto altamente preoccupante e che conferma l’aumento del degrado culturale del Bel Paese, in cui gli atti di antisemitismo e intolleranza nei confronti del diverso in generale devono preoccupare. Il 61,7% degli intervistati, sostiene che non ci sia un problema antisemitismo in Italia, ma ritiene che gli episodi di antisemitismo (alcuni risalenti proprio ai giorni scorsi) sono dei meri casi isolati. Per ... blogo

FicarraePicone : Secondo il #RapportoItalia2020 di #Eurispes il 15,6% degli italiani pensa che la #Shoah sia stata un'invenzione. - vitocrimi : Il rapporto @Eurispes ci consegna un dato terrificante: aumentano gli italiani che non credono alla #Shoah, lo ster… - MinisteroDifesa : Rapporto #Eurispes 2020: 7 italiani su 10 apprezzano l’impegno profuso dalle #ForzeArmate a sostegno della salvagu… -