E Romagna | Bonaccini | ‘su simbolo Pd deciso con Zingaretti | c’erano 6 liste con me’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "La scelta di non usare il simbolo del Pd l'ho condivisa con Zingaretti, anche lui alle ultime elezioni vinte, quelle della Regione Lazio, non lo usò. C'erano altre 6 liste che mi appoggiavano e sarebbe stato umiliante avere solo il simbolo del Pd. E poi ho deciso di usare il verde, il colore dell'Emilia Romagna, perché io volevo parlare della nostra regione". Lo dice il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Otto e mezzo su La7.

