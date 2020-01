Brexit e Made in Italy: “L’Italia e l’Europa rischiano di finire in mezzo a una tempesta perfetta” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Con l’ultima minaccia del premier inglese Boris Johnson la Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del falso Made in Italy in Europa per la mancata tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano circa il 30% sul totale dell’export agroalimentare tricolore“: è l’allarme della Coldiretti in riferimento all’annuncio che il premier britannico Boris Johnson “sarebbe pronto ad accettare controlli alle frontiere pur di non accettare l’imposizione dei regolamenti e gli standard europei sulle merci, come richiesto dalla Ue.” Il Made in Italy “resterebbe senza protezione europea e subirebbe la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione realizzati oltreoceano e nei Paesi extracomunitari come dimostrano – sottolinea la Coldiretti – le vertenze del passato nei confronti della ... meteoweb.eu

cornelliattilio : RT @Cia_Agricoltura: ??'Brexit e nuovi scenari dell'#export agroalimentare #MadeinItaly' convegno #Cia e @KPMG_Italy, 28 gennaio ore 14:30,… - DamaInesistente : @ILBrandello_ Inizierei a correggere britannici con inglese, dal momento che la Brexit è una follia tutta made in E… - gbp77 : Se ne va così (tra un anno o forse due) il terzo mercato per l'export di salumi Made in Italy. Tutto diventa più co… -