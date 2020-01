Auto sbanda e trancia tubatura del gas metano: nessun ferito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Incidente stradale e fuga di gas metano da una tubatura, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Tutto è accaduto questa mattina intorno alle ore 5 in contrada Pezzapiana. Un’Autovettura ha dapprima sbandato e quindi ha finito la sua incontrollata corsa contro una condotta del gas metano, tranciandola. Inevitabile la fuoriuscita di gas. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco si sono evitati disastri. I caschi rossi infatti hanno messo in sicurezza l’area bloccando la perdita. L'articolo Auto sbanda e trancia tubatura del gas metano: nessun ferito proviene da Anteprima24.it. anteprima24

ottopagine : Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: ferito conducente #Benevento - francobus100 : Sbanda e finisce con l'auto sotto al ponte: Chiara muore a 26 anni -