Australian Open 2020, Garbine Muguruza è la seconda finalista! Battuta Simona Halep in due partite (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si conosce anche il nome della seconda finalista del torneo femminile degli Australian Open di tennis: si tratta della spagnola Garbine Muguruza, che elimina la numero 4 del tabellone, la romena Simona Halep, sconfitta dopo due ore e sette minuti di gioco con lo score di 7-6 (8) 7-5. L’iberica sfiderà nell’ultimo atto la statunitense Sofia Kenin, numero 14 del seeding, che nella notte italiana aveva battuto la prima testa di serie, l’Australiana Ashleigh Barty. Nel primo set fioccano le palle break da ambo le parti, con la romena che ne spreca due nel secondo game e la spagnola che fa altrettanto nel quinto. Il primo strappo arriva nel settimo gioco e lo trova l’iberica, che sale 4-3 e, dopo aver annullato un’occasione per il controbreak, trova il 5-3. A questo punto sale in cattedra Halep, che vince dieci punti di fila, ottiene il controbreak e si porta ... oasport

