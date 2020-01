Alba Parietti: “Popolazione senza istruzione non dovrebbe votare” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ospite a “Stasera Italia” l’opinionista Alba Parietti ha lasciato telespettatori e conduttrice un po’ sbigottiti con una particolare dichiarazione. Alba Parietti: “Popolo senza istruzione non dovrebbe votare” Queste le parole, pronunciate dalla Parietti: “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo“. La frase, pronunciata nel programma “Stasera Italia”, ha messo in discussione la legittimità del diritto di voto nel nostro Paese. Secondo l’ex showgirl la nostra società ha una scarsa “coscienza politica”, e ha concluso: “credo che la gente debba avere la coscienza e l’istruzione necessaria per capire cosa si vota”. Subito la risposta della conduttrice del programma, Barbara Palombelli: “beh, adesso mettere in dubbio il ... notizie

