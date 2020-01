Zverev-Thiem orario e tv, Semifinale Australian Open 2020: programma, data e streaming (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Venerdì 31 gennaio andrà in scena la seconda Semifinale degli Australian Open 2020, sul cemento di Melbourne si affronteranno Alexander Zverev e Dominic Thiem. Da una parte il tedesco che è alla sua prima Semifinale in uno Slam di tennis, dall’altra l’austriaco che non si è mai spinto così lontano in questo torneo: si preannuncia una partita particolarmente accesa, vibrante, appassionante e assolutamente da non perdere. Chi riuscirà ad avere la meglio si garantirà la possibilità di disputare la finale contro il vincente della contesa tra Roger Federer e Novak Djokovic che si incroceranno giovedì 30 gennaio alla Rod Laver Arena. Alexander Zverev, attuale numero 7 del ranking ATP, ha ben figurato in qusti dieci giorni nella terra dei canguri e ai quarti di finale ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka mentre Dominic Thiem è riuscito nell’impresa di eliminare il super ... oasport

WeAreTennisITA : DOMI-NATORE! ?? Un grande Thiem batte Nadal per 7-6 7-6 4-6 7-6 e si qualifica per la semi contro Zverev. Vittoria… - paoloangeloRF : Clamoroso a Melbourne #thiem batte per la prima volta in uno slam #nadal (7-6 7-6 4-6 7-6 ) e raggiunge la sua prim… - sportface2016 : #Zverev contro #Thiem in semifinale agli #AusOpen: data, orario e informazioni sulla diretta tv del match -