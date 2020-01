Smog, dal 2023 stop caldaie a gasolio a Milano: la proposta di Beppe Sala (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dall’inverno del 2023 saranno dichiarate fuorilegge tutte le caldaie a gasolio. Ad annunciarlo, a margine di un appuntamento pubblico, è il sindaco di Milano Giuseppe Sala che, poco tempo fa, ha annunciato di voler vietare il fumo alle fermate di bus e tram e allo stadio San Siro. «La prossima cosa che proporrò da assessore alla Transizione ambientale, più che da sindaco, è di dichiarare fuorilegge le caldaie a gasolio dall’inverno del 2023 – ha detto – in altre parole ci saranno 3 anni di tempo per intervenire e voglio precisare che la misura riguarderà il privato e il pubblico». Sulle caldaie a gasolio «mi sembra che sia qualcosa di totalmente accertato da tutte le analisi» il fatto che inquinano, «ormai siamo arrivati a questo zoccolo duro di circa 1500 condomini che non la cambiano. Per cui di fatto è necessario intervenire con una regolamentazione». ... open.online

LaStampa : «A Milano stop a tutte le caldaie a gasolio dal 2023». - Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… - fabrimarchesiph : RT @LaStampa: «A Milano stop a tutte le caldaie a gasolio dal 2023». -