Processo a Salvini? Caso Gregoretti in Senato il 12 febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il prossimo 12 febbraio alle 9.30 l’Aula del Senato esaminerà la richiesta di Processo per Matteo Salvini sulla vicenda Gregoretti. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Senato.Lo scorso 20 gennaio la Giunta per le Autorizzazioni del Senato aveva ha respinto, con i voti della Lega, la relazione con cui il presidente Maurizio Gasparri (Forza Italia), proponeva di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei ministri di Catania con l’accusa di sequestro di persona. huffingtonpost

