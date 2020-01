Pestato brutalmente in strada per un debito non pagato: ora è in coma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I carabinieri della stazione di Rocca di Papa (Roma) hanno sottoposto a fermo un 29enne, considerato responsabile... today

Today_it : Pestato brutalmente in strada per un debito non pagato: ora è in coma - sardanews : Anziano brutalmente pestato a Piscinas, tre giovani in arresto: uno è minorenne - vivere_sardegna : Anziano brutalmente pestato a Piscinas, tre giovani in arresto: uno è minorenne -