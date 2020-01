Per NBA 2K21 i giocatori vogliono che la copertina sia dedicata a Kobe Bryant (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La straziante notizia del terribile incidente di Kobe Bryant in cui ha tragicamente perso la vita insieme a sua figlia Gianna e ad altre sette persone, ha scioccato enormemente il mondo del basket. Un numero enorme di giocatori e allenatori - anche quelli di altri sport - hanno espresso rapidamente il loro dolore attraverso i vari social media.Numerose squadre della NBA hanno omaggiato l'atleta all'inizio delle loro partite per onorare i numeri che Bryant ha indossato durante la sua carriera, mentre altre hanno rispettato tenendo il tradizionale minuto di silenzio prima dell'inizio. Alcune persone stanno persino chiedendo che il logo ufficiale della NBA venga cambiato nella sagoma di Kobe per onorare per sempre il suo nome. 2K Sports, l'editore dietro l'incredibilmente popolare serie NBA 2K, ha pubblicato un'immagine di Kobe nella schermata di accesso di NBA 2K20 per commemorare la ... eurogamer

