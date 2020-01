Milano: dipendenti rubano anabolizzanti in deposito, 6 colti in flagrante, 17 denunciati (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I Carabinieri del Nas di Milano, Alessandria, Torino e Cremona, hanno denunciato 17 dipendenti di una azienda di distribuzione farmaci della provincia di Milano, per il furto di un ingente quantitativo di anabolizzanti e altri medicinali ad alto costo. E’ il secondo intervento in pochi giorni da parte dei carabinieri del Nas sul fronte del mercato nero degli anabolizzanti nella nostra zona, dopo quello che ha riguardato diverse farmacie (LEGGI QUI L’ARTICOLO). I carabinieri hanno eseguito nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese, 17 decreti di perquisizione locale e domiciliare emessi dalla Procura di Milano nei confronti di altrettanti “dipendenti infedeli” di un grosso distributore farmaceutico ubicato nella provincia di Milano. su Il Notiziario. ilnotiziario

