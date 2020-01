Mary (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Los Angeles, una povera cagnolina di nome Mary era finita all’interno di una buca che era stata fatta appositamente per un cantiere dove ,all’interno di un campo, dovevano essere costruite delle tubature. Mary era stata probabilmente abbandonata e la povera cagnolina abbaiava e piangeva in continuazione ma nessuno la riusciva a sentire. Stava pian piano abbandonando le speranze, sembrava fosse impossibile che ce la facesse. Gli operai che erano nel campo si resero conto della cagnolina e senza pensarci un’attimo chiamarono un’associazione per salvarla. Mary probabilmente era caduta nella buca e non riusciva più ad uscire. I volontari appena arrivati sul luogo decisero di intervenire immediatamente. Uno dei volontari saltò all’interno della buca la cercò di accarezzare ... bigodino

