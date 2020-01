L'idea di Brunetta: un governo di centrodestra con Renzi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un governo di centrodestra? “Si può fare. Subito, già domani, perché il popolo sovrano ha sempre ragione. Basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito — Lega, FI, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia — e le altre forze che si potrebbero aggregare”. È l'idea di Renato Brunetta, già ministro della Funzione pubblica e deputato forzista, illustrata in un'intervista a la Repubblica. Secondo Brunetta non si tratterebbe di un ribaltone, ma di un patto “programmatico”. Dice infatti l'ex ministro forzista: “Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione”. Ecco, dunque, quello può essere “il primo fondante banco di prova”. “A livello programmatico con Italia Viva c'è quasi perfetta coincidenza, in economia, in politica estera e in molto altro” seguita a dire Brunetta che spiega anche che “Renzi rappresenta, da ... agi

