La nuova patch di Days Gone riduce notevolmente le dimensioni del file di gioco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il titolo horror open world di SIE Bend Studio, Days Gone, è stato lanciato su PS4 quasi un anno fa, ma gli sviluppatori supportano il gioco sin dalla sua uscita piuttosto bene, sia con alcune nuove importanti funzionalità, sia con divertenti crossover.Mentre la patch più recente del gioco - la 1.61 - non aggiunge necessariamente nulla di nuovo, sarà comunque apprezzata enormemente dai giocatori. La patch, sostanzialmente, apporta soprattutto alcune correzioni di bug generali e problemi con determinate missioni. Affronta anche l'ottimizzazione in altre aree. Leggi altro... eurogamer

