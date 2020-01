Il trailer di Narcos: Messico 2 tra Gallardo, Escobar e Cali: il prequel diventa sequel (video) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Con un poster che meno sobrio non si può, Netflix ha ricordato ai suoi abbonati che Narcos: Messico 2 sta per debuttare sulla piattaforma, ma soprattutto lo ha fatto con il trailer della seconda stagione della serie spin-off di Narcos. Dopo un breve teaser che mostrava il protagonista Felix Gallardo (interpretato da Diego Luna) alle prese con tentativi di scalate interne al cartello di Guadalajara, esemplificate da una cena a mano armata, il primo trailer vero e proprio di Narcos: Messico 2 mostra il boss messicano leader del narcotraffico negli anni Ottanta intento ad accrescere e difendere il suo impero criminale approfittando della crisi dei rivali colombiani. La nuova stagione, in catalogo dal 13 febbraio, arriva a raccontare i primi anni Novanta della lotta al narcotraffico messicano, con Gallardo convinto di poterla fare franca nonostante la task force della DEA che gli ... optimaitalia

