Il Diritto Di Opporsi, con Michael B. Jordan e Jamie Foxx: la legge non è uguale per tutti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ne Il Diritto Di Opporsi, Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) è un giovane avvocato nero idealista. Laurea ad Harvard, grandi prospettive di carriera: lui però sceglie di andare in Alabama a difendere persone cui il sistema non ha garantito un equo processo, quasi sempre povere e di colore. I casi più drammatici sono quelli dei condannati a morte, tra questi Walter McMillian (Jamie Foxx), nero, nel braccio della morte per l’assassinio di una ragazza bianca diciottenne nel 1987, a Monroeville. Basta poco a Bryan per capire l'assurdità di quella condanna senza prove oggettive, basata su di una sola, sospetta testimonianza. Comincia la battaglia per riaprire un caso in cui la malagiustizia è palesemente la conseguenza di una cultura venata di razzismo, in una comunità in cui la gente di colore è saldamente al fondo della piramide, senza opportunità, soldi e difesa. Il Diritto Di ... optimaitalia

