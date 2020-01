Doria Ragland per Harry e Meghan è "un'influenza silenziosa ma vigorosa" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Lanna Nonna, madre e confidente del Principe Harry: Dorias Ragland secondo alcuni fonti sarebbe diventata un punto fermo nella vita del Principe dopo la Megxit In tutto questo vortice di news e indiscrezioni, di verità e fake news sull’uscita di scena dei Sussex dalla Corona inglese, nessuno ha posto l’attenzione su Doria Ragland. La madre di Meghan Markle e suocera di Harry, in questo periodo è stata distante dalle scene e dai riflettori, aspettando solo il ritorno della figlia e del nipote. 63 anni, insegnate di yoga e donna dai mille talenti. È una mamma amorevole che ha cresciuto da sola la figlia, lontano da un marito tossico e scontroso, permettendo a Meghan di essere nutrita da ideali di uguaglianza e libertà. Ad oggi però, Doria Ragland non ha espresso nessun parere su quanto è accaduto a Londra. Ha preferito restare in silenzio, come ha sempre fatto. Secondo ... ilgiornale

VanityFairIt : È sempre rimasta un po' nell'ombra, ma per la figlia, e ora anche per Harry, ha sempre svolto un ruolo fondamentale… - zazoomnews : Doria Ragland la «forza silenziosa» dietro la Megxit - #Doria #Ragland #«forza #silenziosa» - Inprimeit : Doria Ragland, la «forza silenziosa» dietro la Megxit -