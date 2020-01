Dead Cells: l'atteso DLC The Bad Seeds ha una possibile data di uscita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dead Cells di Motion Twins ha sempre ricevuto nuovi contenuti ed aggiornamenti dal suo lancio nell'agosto del 2018.Il mese scorso, tuttavia, lo sviluppatore ha annunciato il primo DLC a pagamento del titolo roguelike, intitolato The Bad Seed. È stato destinato al rilascio nel primo trimestre 2020 e, grazie a un recente elenco nello store di Microsoft, sembra essere più vicino di quanto pensassimo.Sullo store infatti troviamo una data di uscita programmata per l'11 febbraio, con riportato inoltre il prezzo, settato a 4,99 dollari. Attualmente lo studio di sviluppo non ha ancora fatto un annuncio ufficiale, ma è probabile che possa arrivare molto presto, se la data riportata dal negozio di Microsoft risulta essere corretta.Leggi altro... eurogamer

