Cuphead: un fan ha creato un fantastico cortometraggio in stop-motion (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A distanza di tre anni Cuphead continua ad ispirare i fan. L'artista Davy Productions ha creato un fantastico piccolo omaggio a Cuphead usando l'animazione in stop-motion per un particolare cortometraggio.Il video è breve e presenta l'uso di modelli e alcune risorse di gioco per creare una storia originale. Cuphead e Mugman sono i nostri eroi e si contendono il Diavolo, come al solito. I modelli provengono dai set di costruzione Cuphead di McFarlane Toys.La presentazione del cortometraggio è una ricreazione perfetta del gioco, completa di alcune scene d'azione che sono forse le più impressionanti. Davy Productions ha impiegato quattro mesi per metterlo insieme, ed è già stato elogiato dallo sviluppatore stesso attraverso Twitter. Di seguito potete dare uno sguardo a questa fantastica animazione.Leggi altro... eurogamer

