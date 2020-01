Antonio Zequila si dichiara a Clizia al GF Vip: “Mi piaci”, lei finge imbarazzata di non cogliere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Antonio Zequila, attore 56enne, ha confessato il suo interesse a Clizia Incorvaia, l’ex compagna di Francesco Sarcina conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip. “Mi piaci” le ha detto approfittando del fatto che fossero soli in sauna. Lei, imbarazzata, ha riso e cambiato argomento. È palese che, anche a causa della differenza d’età di oltre 20 anni, l’interesse romantico manifestato dall'attore non sia ricambiato dall'influencer 33enne. fanpage

