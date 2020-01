Android 10 arriva su Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8, ma solo con LineageOS 17.1 non ufficiale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ e Galaxy Note 8 possono essere aggiornati ad Android 10 con la nuova ROM LineageOS 17.1 non ufficiale, basata proprio sull'ultima release del robottino: ecco i dettagli. L'articolo Android 10 arriva su Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8, ma solo con LineageOS 17.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

AndroidNewss : #news #Android 10 arriva su #Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8, ma solo con LineageOS 17.1… - Tecno__Android : Peaky Blinders 6 arriva su Netflix, ecco il titolo del primo episodio - La sesta stagione di Peaky Blinders, serie… - cyberanimax : -