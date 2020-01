Agrigento: morta per malaria, per autopsia nominato anche un infettivologo (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) – L’Asp di Agrigento ieri aveva così commentato in una nota: ‘La signora si presentava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agrigento il giorno 15.01.2020 e registrata in triage alle ore 11:41, in codice verde, per ‘riferito stato influenzale. La paziente riferisce di essere stata in Africa qualche giorno fa”. Visitata alle ore 15:35, presentava febbre ed eseguiva esami di laboratorio di routine e radiografia del torace che non evidenziavano sostanziali anomalie, fatto salvo un lieve rialzo di un indice ematico aspecifico di flogosi – si legge – Dopodiché la paziente sottoscriveva, sul foglio di dimissione, la decisione di rifiutare di proseguire l’approfondimento dell’iter diagnostico. La stessa, ritornava, nel primo pomeriggio del 20 gennaio, in codice rosso, in stato di coma, allo stesso pronto ... calcioweb.eu

