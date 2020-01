Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 19:15 (Di martedì 28 gennaio 2020) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; IN USCITA DA Roma, INVECE, SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO. PER UN INCIDENTE PERMANGONO CODE SULLA PRENESTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI TORRENOVA VERSO OSTERIA DELL’OSA. INFINE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, DIREZIONE OSTIA, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO ... romadailynews

