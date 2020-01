Stadio della Roma: in 10 a rischio processo, anche Toti e Statuto (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – rischio processo per 10 persone, tutte coinvolte a vario titolo nell’ultimo filone della maxi-indagine sul nuovo Stadio della Roma. La Procura capitolina ha infatti notificato l’atto di chiusura indagini a dieci persone tra cui il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito e l’avvocato Camillo Mezzacapo (gia’ a processo per una vicenda di corruzione), i costruttori Pierluigi e Claudio Toti, Giuseppe Statuto e Luca Parnasi. A seconda delle posizioni, i reati contestati sono di corruzione, reati tributari e traffico di influenze. L'articolo Stadio della Roma: in 10 a rischio processo, anche Toti e Statuto proviene da RomaDailyNews. romadailynews

BfcOfficialPage : Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, domenica alle 10:15 una delegazione del Bologna sarà pr… - filippo_noto : RT @forzaroma: Stadio della Roma, Caltagirone precisa: “Ero al derby per puro piacere. Il resto è fantasia”??? #ASRoma - romadailynews : Stadio della Roma: in 10 a rischio #processo, anche Toti e Statuto: Roma – Rischio processo… -