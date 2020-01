Scrivono un messaggio usando più volte la parola “Allah” mentre sono a bordo di un aereo, il pilota li fa scendere: multa di 50mila euro a Delta (Di martedì 28 gennaio 2020) Siete musulmani? Giù dall’aereo. E la Delta Air Lines viene multata. È di 50 mila dollari la cifra che una delle più grandi compagnie aeree statunitense dovrà pagare come risarcimento danno a tre passeggeri musulmani cacciati dall’aereo, in due episodi differenti, anche se le autorità aeroportuali e l’ufficio sicurezza della compagnia avevano dato l’ok per il loro imbarco. Il primo dei due casi in esame risale al luglio 2016 quando a Parigi una passeggera ha riferito ad un’assistente di volo della Delta che gli atti di una coppia di vicini di posto la rendeva nervosa. Secondo il racconto della donna l’uomo della coppia avrebbe scritto sul proprio cellulare “Allah” più volte e a quel punto capitano e addetti alla sicurezza dell’aereo avrebbero avvicinato i due, facendoli scendere dall’aeromobile e chiedendo spiegazioni. L’ufficio di sicurezza aziendale avrebbe però dato l’ok per il ... ilfattoquotidiano

