Ritornano i tram a Napoli: così il centro arriva in periferia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Mancano sempre meno giorni al gran ritorno dei tram nel capoluogo campano. Nelle ultime notti gli operatori di Anm insieme agli agenti della Polizia Locale, funzionari Ustif e ausiliari del traffico, stanno completando le prove generali per il ritorno della linea tramviaria 1. Dal prossimo venerdì, fa sapere la stessa Anm, sarà ripristinata la storica tratta che dal quartiere Poggioreale arriverà nella centrale Piazza Municipio. Una boccata d’aria fresca per i cittadini dell’area orientale di Napoli e non solo, che dal prossimo fine settimana ritroveranno lo storico mezzo di locomozione che negli anni avvenire ha collegato brillantemente Napoli Est con il centro cittadino. Dopo gli “infiniti” lavori sul arteria stradale di via Marina, la linea tramviaria è un altro importante segnale per avvicinare la periferia al centro partenopeo. Questa ... anteprima24

