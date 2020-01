Ragusa, schiaffi e spintoni ai bambini: arrestate due maestre di scuola materna. Le immagini (Di martedì 28 gennaio 2020) Due maestre di una scuola materna di Vittoria, nel Ragusano, sono state arrestate dalla polizia per maltrattamenti ai danni di bambini a loro affidati. Secondo l’accusa avrebbero insultato, umiliato, spintonato, strattonato e percosso i bambini. Nei loro confronti agenti del locale commissariato e della squadra mobile di Ragusa hanno eseguito un’ordinanza del gip che ha disposto per le due maestre gli arresti domiciliari. L'articolo Ragusa, schiaffi e spintoni ai bambini: arrestate due maestre di scuola materna. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Ragusa, schiaffi e spintoni ai bambini: arrestate due maestre di scuola materna. Le immagini - Noovyis : (Ragusa, schiaffi e spintoni ai bambini: arrestate due maestre di scuola materna. Le immagini) Playhitmusic - -