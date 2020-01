Prescrizione: Italia Viva, ‘concede’ una settimana a maggioranza per intesa (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Niente voto sulla pdl Costa sulla Prescrizione. La proposta di Forza Italia è stata rinviata in commissione. La possibilità era nell’aria da giorni e oggi la maggioranza ha ufficializzato l’intesa sul rinvio. Con Italia Viva -pronta a votare sì alla pdl Costa con le opposizioni- che ‘concede’ un’apertura di credito ai partner di governo: i renziani non partecipano al voto ma contestualmente chiedono si arrivi in tempi brevi a una soluzione. Il timing lo ha fissato nel suo intervento in aula, Lucia Annibali: “Noi abbiamo presentato due emendamenti al Milleproroghe che chiedono il rinvio della riforma Bonafede e che saranno votati da qui ai prossimi 10 giorni. E’ questo il tempo che noi vogliamo offrire alla maggioranza per vedere se è possibile arrivare a modifiche condivise”. Dalle parti di Iv si ... calcioweb.eu

