Oscar 2020, menu vegan come ai Golden Globe (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli Oscar 2020 sono attenti all’ambiente e alla salute. Per gli ospiti che hanno partecipato al pranzo prima della cerimonia di consegna dei premi cinematografici è stato servito un menu vegan, proprio come è avvenuto in occasione dei recenti Golden Globe. Così da rispettare pianeta, animali e salute umana. Dopo aver gioito per la vittoria dello stile vegan ai Golden Globe, ora Joaquin Phoenix, candidato anche in questa occasione per il ruolo da protagonista in Joker, può gridare alla vittoria. Lui è vegano e attivista e anche in occasione della cerimonia di consegna degli Oscar 2020 la proposta di un menu etico, green e totalmente vegan ha trionfato. Il 27 gennaio si è tenuto il tradizionale pranzo con tutti i candidati agli Oscar per ogni categoria. E in questa occasione è stato servito un menu vegano. Cosa che sarà ripetuta il 9 febbraio, quando al Dolby Theatre di Los Angeles ... bigodino

