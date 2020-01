Napoli, riecco Koulibaly: Gattuso ritrova il centrale contro la Sampdoria (Di martedì 28 gennaio 2020) In vista della sfida contro la Sampdoria, Rino Gattuso può ritenere superato l'allarme difesa: ritornano a disposizione sia Koulibaly che Maksimovic. Con l'utilizzo anche di Hysaj, ci potrà essere turn over per Di Lorenzo e Mario Rui. In attacco si rivede Mertens, fermo da inizio 2020, che darà più soluzioni in attacco. fanpage

