Nando Pagnoncelli su Matteo Salvini: "In Emilia Romagna ha fatto lo stesso errore di D'Alema e Renzi" (Di martedì 28 gennaio 2020) Nando Pagnoncelli tratteggia il nuovo scenario politico che si è venuto a creare all'indomani del voto in Emilia Romagna. Dalle colonne del Corriere della Sera il presidente di Ipsos esprime il suo parere in merito alle ragioni della vittoria di Stefano Bonaccini: "Il primo elemento che emerge evide liberoquotidiano

riotta : Nando Pagnoncelli: “Dai territori una risposta netta” - PegasoNero : @indivanati @Marcella478 Come di dice qui su Twitter? E Nando Pagnoncelli muto! - Profilo3Marco : RT @diMartedi: A #dimartedì i sondaggi di Nando #Pagnoncelli @NPagnoncelli presidente #Ipsos -