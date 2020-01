Il video di Matteo Salvini al citofono è stato rimosso da Facebook: “Incita all’odio” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il video di Matteo Salvini al citofono è stato rimosso da Facebook Il discusso video che ritraeva Matteo Salvini al citofono con un presunto spacciatore tunisino al quartiere Pilastro di Bologna è stato rimosso da Facebook per “incitamento all’odio”. Lo rendono noto alcuni utenti che avevano segnalato al social network il filmato. Bologna, Salvini citofona a casa di un tunisino: “Lei spaccia?” Coloro che hanno segnalato il video, infatti, hanno ora ricevuto un messaggio da Facebook con le seguenti parole: “Abbiamo rimosso il video che hai segnalato”. “Abbiamo esaminato nuovamente il video e riscontrato che non rispetta i nostri standard della community in materia di incitamento all’odio – si legge ancora nel messaggio – Abbiamo rimosso il video da Facebook in modo che nessuno possa vederlo”. Cliccando sul link del video della ... tpi

