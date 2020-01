Il cucciolo di foca monaca salvato sulle spiagge pugliesi e la speranze per il futuro (Di martedì 28 gennaio 2020) Lunedì 27 gennaio 2020 all’alba sulla spiaggia di Torre San Gennaro a Torchiarolo, vicino a Brindisi, i carabinieri hanno salvato un cucciolo di foca monaca che si era riparato sotto l’impalcatura in legno di un bar. Avvistato da un passante che ha avvertito le autorità, il cucciolo mostrava delle escoriazioni e qualche linea di febbre ed è stato subito affidato alle cure dei veterinari dell’Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra), mentre dall’Acquario di Genova sono arrivati specialisti della specie. È possibile sia la stessa foca che era stata avvistata il 25 gennaio 2020 e che aveva fatto sperare in un ritorno del mammifero sulle nostre spiagge. Un avvistamento che già allora, il 25 gennaio, era risultata eccezionale: oltre a un possibile avvistamento in acqua nel 2017, erano anni che la foca mediterranea da noi non si vedeva più: «Un cucciolo di foca ... vanityfair

Agenzia_Ansa : Cucciolo ferito di foca monaca trovato su una spiaggia in Puglia #focamonaca #ANSA #ambiente - LaStampa : E’ morto il cucciolo di foca monaca spiaggiato nel Brindisino @fulviocerutti - IsaaakCAErvello : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, non ce l'ha fatta il cucciolo di foca spiaggiato: morto tra le braccia dei veterinari -