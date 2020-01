GF VIP 4, Barbara entra in casa e perdona la sua Licia Nunez ma le strappa anche una promessa (Di martedì 28 gennaio 2020) Lieto fine per Barbara Eboli e la sua fidanzata Licia Nunez dopo il confronto nella casa del Grande Fratello VIP 4. Nella settima puntata in onda il 27 gennaio Barbara, dopo aver postato sui social un messaggio molto forte, ha deciso di entrare nella casa per un confronto con Licia, per spiegarle quello che stava succedendo fuori. Barbara entra NELLA casa DEL GF VIP 4 E SI RIPRENDE LA SUA Licia Chiaramente Barbara come era logico, le ha fatto notare che da tre settimane nella casa parla solo di Imma Battaglia e di Eva Grimaldi, che ha superato il limite e che non è bastata la lettera per farle capire che era il caso di farla finita. Lei è fuori e deve affrontare tutto da sola, e di certo non è semplice. Licia ha incassato il colpo e sembra aver capito tutto quello che la sua fidanzata le ha voluto dire. Permetteteci anche di far notare i toni di questo incontro: giusti, ... ultimenotizieflash

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip Barbara Alberti sbotta: “Siete dei figli di puna” - #Grande #Fratello #Barbara #Alberti - zazoomnews : GF Vip nella notte la confessione di Barbara Alberti sul malore e la clinica - #nella #notte #confessione #Barbara -